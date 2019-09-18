شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُكرّم معلمي «القوافل المجانية» على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، حفل تكريم لمعلمي القوافل التعليمية المجانية على مستوى الجمهورية، بالمقر الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر.

حضر الحفل الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وراندا حسن مدير إدارة برلمان الطلائع والتنشئة الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبدالله أمين نقابة المعلمين، وسعاد حافظ مسؤول ملف القوافل التعليمية بالشباب والرياضة.

ووجه «عمر» الشكر نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمعلمي القوافل التعليمية، مشيدًا بتفانيهم في العمل وتحملهم مشقة السفر ليعلموا الطلاب كل ما يحتاجون لاستكمال مناهجهم التعليمية قبيل موعد الامتحان.

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وأشار عمر إلى أن فكرة القوافل التعليمية فكرة تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف توصيل المعلومات التعليمية الصحيحة ومساندة أولياء الأمور للتغلب على الدروس الخصوصية لأن أبنائنا الطلاب هم الاستثمار الحقيقي لمصر، مضيفًا أن الوزارة الآن تعمل على تدريب الكوادر المصرية التي تعتمد عليها الدولة بالمستقبل.

وطالب نائب الوزير لشؤون المعلمين باستدامة مشروع القوافل التعليمية وعمل خطة اقتصادية له لجعله أكثر مؤسسية ليصبح أكثر انتشارًا ويصل لكل طلاب مصر ليحقق الاستفادة الكاملة منه.

ووجه عمر بإعفاء معلمي القوافل التعليمية من رسوم تجديد الاعتماد بالأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك للمعلمين الراغبين في تجديد الاعتماد والراغبين في الحصول على الاعتماد كمدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشرط عدم المساس بشروط الاعتماد واجتياز الامتحان للحصول على شهادة الاعتماد وذلك من أجل المساهمة في التنمية المهنية للمعلمين وتحفيزهم للاستمرار بالقوافل التعليمية.

وقالت راندا حسن، مدير إدارة برلمان الطلائع والتنشئة الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على مشروع القوافل التعليمية المجانية كما أنها شاركت أيضًا وزارة الأوقاف للاهتمام بالجانب الديني واستعادة الأخلاق وبناء الإنسان على أسس صحيحة وفكر متحضر، مشيرة إلى أن القوافل التعليمية قد نجحت وحققت الأهداف المرجوة منها لأبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن القوافل التعليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهدف منها مواجهة الدروس الخصوصية بالتجوال بين جميع المحافظات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، حيث تهدف برامج القوافل التعليمية إلى تدريب طلاب الشهادات العامة على المناهج الدراسية، واطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسي وأساليب الامتحانات.