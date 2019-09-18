شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد لـ«حمدوك» دعم مصر لأمن واستقرار السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، عبدالله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد دعم مصر لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق، مشددا على ضرورة تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان.

وأضاف راضي أن الرئيس شدد على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، ودعم التعاون الثنائي في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جانبه، أعرب حمدوك رئيس الوزراء السوداني، عن تقديره للدعم المصري المخلص، ثنائياً وإقليمياً ودولياً، والتطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي.