شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس« الأعلى للإعلام»: لابد من تقليل عدد الصحف والتركيز على المحتوى لكي تعود الصحافة إلى دورها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لكي تعود الصحافة إلى دورها لابد وأن يتم تقليل المعروض منها مع تقليل عدد أقسام الصحافة في الجامعات، مع التركيز على المحتوى الذي يقدم فيها، ليخرج جيل من الصحفيين لديها قدرا من المهنية والمصداقية بعيدا عن بعض ممن يزيفون الحقائق باستخدام برامج الفوتوشوب لتزييف وعي الشعوب.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاما.

يشارك في الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من القيادات الصحفية منهم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام، ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام المتنوعة، ولفيف من كبار كتاب الأهرام، وعدد من الكتاب والمثقفين وقيادات المؤسسات الصحفية الأخرى.