شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: وفد من الشركات الإيطالية و«الكونفدرالية» يزور مصر قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد وزير التموين، رئيس جهاز التجارة الداخلية، أن وفد من الشركات الإيطالية يضم رؤساء مجالس الإدارات بمقاطعة كامبانيا برئاسة جوزيه رومانو رئيس الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية سيقوم بزيارة مصر قريبًا، لمتابعة اللقاءات الثنائية التي قام بها الوفد المصري برئاسة الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستثمرين المصريين.

وأضاف «عشماوي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المؤتمر واللقاءات الثنائية مع المستثمرين والشركات الإيطالية كانت جيدة للغاية، حيث ابدي الشركاء الايطاليين اهتمامهم بالدخول والاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وانشاء المراكز اللوجستية والهايبر ماركت في مصر، ونقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر.

وأكد على أن نجاح المنتدي التجاري الأول بين مصر وإيطالي جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة السياسية، وهو ما أثمر عن الاستقبال والحفاوة الكبيرة، التي قابلها وفد الحكومة المصرية سواء من الجانب الاقتصادي والسياسي والبرلماني، حيث شهدت اللقاءات الثنائية العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والاتفاق على مزيد من التعاون على كافة المجالات المشتركة.

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وأعرب السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا عن سعادته عن الاهتمام الكبير من الجانب الإيطالي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، حيث شهدت الزيارة عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الشركات الايطالية والمصرية بحضور الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أبدت الشركات اهتمامها إلى فتح أسواق جديدة في مصر في قطاع التجارة والاستثمار في المراكز اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل على تنميتها على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، أكد جوزيه رومانو رئيس الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، على عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن مؤتمر التجارة الأول بين مصر وإيطاليا يأتي استكمالا للتعاون بين البلدين الكبيرين وسيكلل هذا التعاون قريبًا إلى مشروعات مشتركة بين البلدين، حيث تشارك بالكونفدرالية أكثر من ٣٠٠ شركة إيطالية مهتمة بالاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وهذا يفتح المجال أمام هذه الشركات للاستثمار بالسوق المصرية ويساهم بشكل كبير في تبادل ونقل الخبرات ويعزز التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا.

وقال الدكتور عيسي إسكندر مقرر مؤتمر «القاهرة- نابولي» إن زيارة وزير التموين والوفد رفيع المستوي على المستوي الرسمي والقطاع الخاص المصري، حيث شهد حضور ٦ من الشركات المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من الشركات الايطالية رغبتها في الاستثمار في مصر.

وأضاف «إسكندر» أن «نجاح مؤتمر التجارة الأول بين البلدين يعكس اهتمام الدولتين في زيادة التعاون التجاري والاقتصادي، ويؤكد دور مصر والسياسة الحكيمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومشروعات التنمية، التي يتم تنفيذها في مصر وهو ما أدى إلى الاهتمام بمصر».