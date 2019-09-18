شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضي بشارع صلاح سالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الهبوط الأرضى بشارع صلاح سالم نتيجة كسر ماسورة مياه عكرة بقطر 600 ملى للجزيرة الوسطى أمام الجهاز المركزي للمحاسبات.

Advertisements

وأصدر «عبدالعال» تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية للمحافظة من شركة مياه القاهرة وشرطة المرافق وإدارة المرور وحى مصر الجديدة وغرفة العمليات بالمحافظة بسرعة إصلاح ماسورة المياه وموافاته بتقرير بانتهاء الأعمال ودفع 10 سيارات شفط للمياه لسرعة الشفط لعدم إعاقة حركة المرور في المنطقة، وعلى الفور تم الدفع بفريق من المختصين بإصلاح ماسورة المياه وشفط كافة المياه الناتجة عن الكسر.

ووجه المحافظ، الإدارة العامة لمرور القاهرة بتواجد فريق مختص من رجال المرور لإدارة حركة المرور في موقع الهبوط الأرضى بشارع صلاح سالم لتسيير حركة المرور بشكل طبيعي دون وجود معوقات نظرا لكثافة الحركة المرورية بطريق صلاح سالم.

وأكد محافظ القاهرة أنه لا يوجد أي تأثير على سكان منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر من كسر ماسورة المياه، حيث إن الماسورة المتضررة من الهبوط هو خط مياه عكرة لري الحدائق والجزيرة الوسطى فقط وغير صالح للاستخدام الادمى.

محافظ القاهرة يتفقد الهبوط الارضى أمام الجهاز المركزي للمحاسبات