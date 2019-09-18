شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: خطة لتحويل الأهرام إلى مؤسسة ذكية.. ونؤسس لقناة تليفزيونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه توجد خطة لتحويل مؤسسة الأهرام إلى مؤسسة إعلامية ذكية واقتصادية ناجحة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً.

وأضاف «سلامة» أن الأهرام مرت بثلاث مراحل، الأولى هي مرحلة الإصدار والتأسيس والإطلاق في الإسكندرية والقاهرة، والثانية مرحلة الأستاذ هيكل، أما ثالث مرحلة فكانت مرحلة الأستاذ إبراهيم نافع.

وتابع: «نعمل على هذا المشروع مع الأستاذ كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة»، مشيراً إلى أنه لن يتم الإعلان عنه الآن، موضحاً: «أحب أن أقول إن الأهرام الورقي سيكون موجودا إلى ما لا نهاية، ولكن سيتم تطوير المؤسسة لتواكب التطور العصري».

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وأشار إلى أن المؤسسة شهدت تطويرا كبيرا ضمن هذا المشروع، حيث تمت إضافة 3 كليات في جامعة الأهرام ولدينا مشروع في الغردقة وتم الانتهاء منه، وخلال الـ 5 سنوات البقية تأتي، ولدينا قناة راديو، ونؤسس لفكرة قناة تليفزيونية.

وتابع: «لابد من وجود الصحافة بكل مشتملاتها الورقية والإلكترونية لأن الصحافة تدقق في المعلومات بخلاف السوشيال ميديا والتي لا تعتبر مصدراً للأخبار».

وأضاف: «في 2025 ستكون مؤسسة الأهرام مؤسسة متكاملة لديها مواقع إلكترونية وراديو وتليفزيون لتكون البديل عن الإعلام غير الرسمي، من خلال شكل عصري حديث قادر على قيادة كل المؤسسات الصحفية للخروج من الأزمة الحالية».

وعن الاحتفالية قال «سلامة» إن ما بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة الأهرام تشابها كبيرا، فالمكتبة منارة وتاريخ ومستقبل وكذلك مؤسسة الأهرام.

شارك في الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من القيادات الصحفية، والكاتب الصحفى فكرى عبدالسلام مدير مكتب الأهرام بالإسكندرية.