شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 4 مسؤولين بمركز ومدينة دكرنس للتحقيق بسبب التقصير في العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إحالة 4 مسؤولين بمركز ومدينة دكرنس للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة بسبب التقصير والتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفي.

قرر المحافظ إحالة مدير إدارة النظافة بدكرنس للتحقيق لسوء حالة الشوارع ووجود تجمعات قمامة بمداخل عدد من القرى ووجود تراكمات قمامة مشتعلة مقابل قرية ميت شرف، وعدم غلق المقلب القديم، بالإضافة لإحالة مدير الإشغالات للتحقيق لوجود شاشة إعلانات بجوار المستشفى دون ترخيص، وكذلك انتشار الإشغالات التي تعوق الحركة بالشوارع.

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وقرر «شاروبيم» إحالة مسؤول القسم الهندسي للتحقيق لقيام أحد المواطنين بالهدم والبناء بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده رغم بنائه بدون ترخيص وعدم ترك المسافة القانونية لحرم الجار وزيادة البروز في سقف الدور الأرضي والأول العلوي .

كما قرر إحالة مدير المواقف للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الكارتة ووجود متأخرات بالرسوم بمبلغ 13 ألف و900 جنيه .

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة دكرنس بتكثيف أعمال النظافة بنطاق المركز والتنسيق مع مركز الشرطة لرفع كافة الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل رسوم الكارتة المتأخرة وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية.