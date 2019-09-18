شكرا لقرائتكم خبر عن حملات شرطة التموين تضبط أكثر من 2000 قضية خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2048 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بالخصوص بمحافظة القليوبية، لحيازته 5,650 طن «نشا» مستلزمات إنتاج و1500 عبوة حلويات شرقية منتج نهائى، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود تاريخ إنتاج وصلاحية.

وفي الهرم، تمكنت الحملات من ضبط مسؤول شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص لحيازته 3078 عبوة سلع غذائية «مخللات- عصائر- صلصة- زيت زيتون» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها، كما ضبط مسؤول شركة لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص لحيازته 23856 عبوة «مستحضرات تجميل» منتج نهائى «زيوت شعر- كريمات- شامبو- جل» غير مسجلة بوزارة الصحة، و1221801 عبوة وقطعة «زيوت عطرية - ألوان صناعية - فازلين- بودرة بيضاء- استيكرات» مستلزمات إنتاج معبئة داخل شكائر وبراميل مجهولة المصدر، فيما ضبط مسؤول مخزن لتجارة الأدوات الكهربائية بدون ترخيص لحيازته 175200 قطعة أدوات كهربائية بدون مستندات تدل على مصدرها مهربة جمركياً.

وفى القناطر، ضبط مسؤول مصنع لتعبئة المواد الغذائية لقيامه بإنتاج وتعبئة (40) طن سلع غذائية «زيت طعام» معبأة داخل تنكاتو 4800 عبوة سلع غذائية «زيت طعام» مغشوشة ومقلدة ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات تصنيع مواد غذائية، طبقا لما جاء بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية من الجهات المعنية، حيث تبين من خلال الفحص أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

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وفي الإسكندرية، ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص لقيامه بإنتاج وتعبئة كمية قدرها 41.900 طن سلع غذائية «ملح طعام» طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وفي طنطا، ضُبط مسؤول مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص لحيازته 2.160 طن سلع غذائية «خل طعام» معبأ داخل براميل بدون أى بيانات تدل على مصدرها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وفي إيتاي البارود، ضُبطت مسؤولة عن صيدلية لحيازتها 1535 عبوة أدوية مختلفة خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بالبلينا بمحافظة سوهاج) لحيازته 13 طن أسمدة زراعية مدون عليها «يوريا- نترات»، خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

وفي الإسكندرية، أكدت تحريات إدارة شرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية ببرج العرب بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، مستخدماً مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط 1048 جوالا وزنت 26,700 طن «نشادر» و500 كجم «كسر البسكويت» مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.