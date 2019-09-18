شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، غداً الخميس، إلى نيويورك للإعداد لمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تبدأ جلسات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، ومن المقرر أن يكون السيد رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم في الجلسة الأولى في هذا الخصوص.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المتوقع أن تعكس المشاركة المصرية في دورة الجمعية العامة هذا العام الدور الهام الذي تضطلع به مصر داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن دورها الإقليمي بالنسبة لكافة القضايا ذات الصلة.

وأضاف «حافظ» أن وزير الخارجية من المقرر أن يجري على هامش تواجده في نيويورك عدداً من اللقاءات مع نظرائه بالعديد من الدول المختلفة ومسؤولي الأمم المتحدة، حيث سيتم بحث سبل تطوير علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الاجتماعات الهامة سيُنقل خلالها الرؤية المصرية حول أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.