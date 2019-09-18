شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يطلق شعار «عام العقل» للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأربعاء، شعار «عام العقل» على العام الجامعي الجديد بالجامعة، مشيراً إلى أن مشروع تطوير العقل وتغيير طرق التفكير ليس شعارات، وليس مجرد مشروع فكري فلسفي، بل أيضا عمل وتنفيذ على أرض الواقع، وليكن التغيير بالفكر والعمل معا.

وقال إن التفكير النقدي وريادة الأعمال حجر الزاوية بمنظومة تغيير طرق تفكير الطلاب، لأنه إذا أردت التغيير فتش عن منهج التفكير، ولكي تعرف الفرق بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة ابحث عن طرق التفكير، مضيفا أنه من هذا المنطلق ليكن العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ في جامعتنا العريقة جامعة القاهرة هو (عام العقل)، فتغيير الإنسان يبدأ من تغيير العقل.