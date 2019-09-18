شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطاقة المتجددة توقع عقد استشاري محطة طاقة شمسية بالزعفرانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الدكتور محمد مصطفى الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الأربعاء، عقد تنفيذ الخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من نظم الخلايا «الفوتوفلطية» شمسية بقدرة 50 ميجاوات بالزعفرانة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير الألماني من خلال قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو.

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وقال «الخياط»، في تصريحات صحفية، إن إنشاء المحطة الجديدة يأتي ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجيته، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي القدرات المركبة حتى عام 2022، حيث تم توقيع العقد مع المكتب الاستشاري الألماني Intec صاحب أفضل عرض فني ومالي في المناقصة التي طرحتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أنه يجري حالياً الانتهاء من أعمال التحليل الفني والمالي لاختيار مقاول تنفيذ المشروع، حيث من المتوقع التعاقد مع صاحب أفضل عرض فني ومالي نهاية العام الجاري تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع وتشغيله في الربع الأخير من عام 2020.

وأضاف أنه من المخطط أن يسهم هذا المشروع في إنتاج حوالي 90 مليون كيلووات ساعة سنوياً تسهم في تحقيق وفر في الوقود حوالي 18 ألف طن بترول مكافئ سنوياً وعلى الحد من انبعاث حوالي 50 ألف طن غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.