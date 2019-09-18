جامعة عين شمس تعطى مهلة حتى 15 أكتوبر لغير المسددين للمصروفات الدراسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جامعة عين شمس، إعطاء مهلة أخيرة للطلاب غير المسددين المصروفات الدراسية حتى 15 أكتوبر المقبل، للتسجيل لدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019 - 2020.
وأكدت جامعة عين شمس، أن ذلك يأتى حرصا على تحقيق العدالة بين طلابها وعدم تحمل الطلاب لأعباء بعض زملائهم الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية.
وتابعت الجامعة إن ذلك يأتى أيضا إيمانا من أهمية دور الجامعة فى ضرورة تطوير البنية التحتية لها من أجل تقديم خدمات تعليمية وثقافية وصحية تحقق أمال أبنائها الطلاب.
وأشارت الجامعة إلى أنه فى حالة عدم قدرة بعض الطلاب سداد المصروفات الدراسية فعليهم التقدم للاستفادة من برامج التكافل الإجتماعى التى تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.
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