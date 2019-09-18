شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم لمجلس كنائس مصر: الوحدة من صميم عمل الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك اليوم الأربعاء، وفدًا من لجنة الرعاة والتابعة لمجلس كنائس مصر بالمقر الايبارشى لتهنئته بسيامته الأسقفية.

من جانبه رحب الأنبا باخوم بأعضاء لجنة الرعاة شاكرًا كل مجهوداتهم الذين يبذلونها من أجل زيادة فاعلية دور المجلس في المجتمع.

وأكد على أن العمل المسكونى ليس خاصية إضافية للكنيسة، بل هى فى صميم وجوهر العمل الكنسى، مستشهدا بقول السيد المسيح:" ليكونوا واحداً كما أنا وأنت أيها الأب شئ واحد".

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وأضاف : وحدتنا هى دليل على الإيمان المستقيم، محبتنا لبعض هى علامة على إننا مررنا من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور كما يقول القديس يوحنا فى رسالته.

واستكمل: لا تيأسوا، ولا تستمعوا إلى المحاربات التى قد تنتج من الداخل او من الخارج نعم أكرر هذا : لا تستمعوا إلى المحاربات والكلمات الهدامة من الداخل أو الخارج، فلننظر للمسيح الذى يدعونا ان نكون واحداً.

واختتم: هناك نوع من المحاربات التى قد ننجرف اليها دون قصد، وهو فقط التركيز على ما يفرقنا والاعتقاد أننا هكذا ندافع عن ايماننا وتقليدنا، بالتأكيد من الأساسى أن نعلن ايماننا دون أى تخاذل أو نسبية، ولكن انتم دوركم هو كيفية ايجاد فرص للتلاقى للعمل سوياً.