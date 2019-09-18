شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة "نور" التابعة لمنظمة خريجى الأزهر تستضيف أبناء الوافدين من كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقًا من حرص منظمة خريجى الأزهر، على وصول مجلة "نور" لجميع الأطفال من مختلف الجنسيات والتواصل معهم بشكل مثمر، عقدت المجلة ورشة عمل لـ 40 طفلاً وطفلة من أبناء الوافدين من دول كازاخستان وقرقيزستان بمقر المنظمة.

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تضمنت فعاليات الورشة تعريف الأطفال بمجلة "نور" وأهدافها ومحتواها، وتوزيع نسخ من المجلة عليهم كهدايا، وأيضًا ورشة تلوين لشخصيات المجلة، وتم عرض حلقات من مسلسل "نور فى قرية الطيبين" الذى لاقى إعجابا وقبولا بين الأطفال، كذا أغانى نور التعليمية، كما استعرض الأطفال مهاراتهم فى تلاوة القرآن الكريم، وفى ختام اليوم تم التقاط الصور التذكارية مع شخصية " نور".