شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة: التصوف بسند متصل يعود للرسول.. وأهل التصوف يقفون بجانب الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، عضو هيئة كبار العلماء، إن انتشار الصوفية كبير فى مصر، فالتصوف بسند متصل يعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرسل رسالة للدولة المصرية نقول لها إن تاريخ الصوفية طويل وعميق وأهل الصوفية لهم تاريخهم فى القضاء على كل فتنة والوقوف بجانب الدولة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العام للتصوف، الذى تنظمه المشيخة العامة للطرق الصوفية، بحضور الآلاف من مريدى الطرق، لدعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى وللتأكيد على الثبات فى مواجهة هؤلاء،نقول للشعب حتى وان لم ينتمى للصوفية ان اهل التصوف هم اهل اصلاح واصلاحنا منطلق من نبينا صلى الله عليه وسلم ،واقول للمتصوفة وللشعب والقيادة والجيش والشرطة نقول لكم سيروا على بركة الله وأصلحوا ما حولكم .