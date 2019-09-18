شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبحث الاستثمار بمشروع الـ 1.5 مليون فدان مع هيئة الاستثمار والإنماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع محمد بن عبيد المزروعى، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى والوفد المرافق له، تخصيص مساحة 15 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا لاستغلالها فى مشروع استثمار زراعى، وكما بحث سبل زيادة استثمارات الهيئة فى مصر وكذا تنسيق إجراءات تنظيم الاجتماع السنوى لمجلس مساهمى الهيئة العربية المقرر عقده فى طنجة بالمغرب، الذى سوف يرأسه وزير الزراعة المصرى.

وقالت وزارة الزراعة، إن الوزير ناقش مع المزروعى سبل الاستثمار فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وكذا دراسات التربة والمياه لمناطق الفرافرة وغرب غرب المنيا وأيضا الفرص والأراضى المتاحة للاستثمار الزراعى وتسهيل الإجراءات مما يسهم في جذب وتشجيع المستثمرين الزراعيين، وأوضحت وزارة الزراعة توجه الدولة فى زيادة زراعة اشجار الزيتون لانتاج زيت الزيتون وتشجع المستثمرين في هذا المجال

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من ناحيته قال " المزروعى" إن الهيئة العربية ترغب في زيادة استثماراتها فى مجال استصلاح الأراضى، وإنتاج المحاصيل الزراعية في مصر خاصة الزيتون ، وبنجر السكر ، وكذا الإنتاج الحيوانى والداجني والسمكي والتصنيع الزراعى ، مؤكدا أنه تم الاتفاق علي تخصيص مساحة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع للهيئة لمدة 25 سنة قابلة للتجديد من المساحة المخصصة للوزارة والتي تبلغ 20 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا .

حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار – مستشار الوزير وعضو مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار، والدكتور سعد موسي – المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية ، والدكتور شعلان نصر شعلان – مدير إدارة الدراسات والمشروعات بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى ، حنان القاعي – مدير إدارة الإعلام بالهيئة

الجدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار تتكون من 21 دولة عربية من خلال مساهمات بنسب مختلفة ومصر من الدول المؤسسة ولها عضو مجلس إدارة، وهو الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، وهى هيئة استثمارية تعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير الغذاء فى الوطن العربى.