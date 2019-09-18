شكرا لقرائتكم خبر عن عين الصيرة ..قصة نجاح لمحافظة القاهرة فى ملف تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمل حى الخليفة، برئاسة اللواء سامى علام، أعمال الإزالة والهدم ونقل السكان بمنطقة عين الصيرة، فى إطار خطة تطوير المنطقة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع عدة جهات، حيث يتم إخلاء مسار الكبارى التى يتم تنفيذها بمعرفة العيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال اللواء سامى علام، رئيس حى الخليفة، أنه تم اليوم استكمال ازالة عدد من العقارات بعين الحياة، كما تم نقل الأسر لأماكن بديلة بمدينة بدر، وتم توفير سيارات لنقل متعلقاتهم للتسهيل عليهم.

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كان رئيس مجلس الوزراء قد زار منطقة عين الصيرة خلال الأيام الماضية، وتفقد الأعمال الإنشائية وخطط التطوير الجارى تنفيذها فى أرجاء المنطقة، ووقف على ما أُنجز والمخطط الزمنى لاستكمال باقى الأعمال الأساسية، والخريطة الكاملة لمشروع تطوير المنطقة وإعادة تأهيلها، وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة سياحية وترفيهية حديثة ومزودة بكل الخدمات ووسائل الجذب، بما يليق بالطابع التاريخى لها وما تشتمل عليه من آثار ومناطق تراثية، ووجه رئيس الوزراء خلال الجولة بسرعة استكمال أعمال التطوير والانتهاء من المشروع على أكمل وجه.