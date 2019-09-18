شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إيداع سيدة بلا مأوى فى أحد دور الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع، فى وزارة التضامن الاجتماعى، إن إيداع سيدة بلا مأوى بأحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، بعدما بادر بعض المواطنين بإحضارها إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة ، وقد تبين أنها تبلغ من العمر 66 عاماً، وكانت مدرسة بمعهد تمريض القصر العينى، وتعيش مع أختها التى تركتها وسافرت إلى السعودية، وأصبحت هى بلا مأوى، وتتواجد أمام مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، حيث بدأ بعض المواطنين بتداول حالتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد رئيس فريق التدخل السريع، أنه فور وصول السيدة المسنة إلى مقر الوزارة قام فريق التدخل السريع بالتعامل معها وتم التنسيق من خلال الإدارة العامة للأسرة والطفولة "إدارة المسنين" لإيداعها أحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة لتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة لها .

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، وقد نجح الفريق فى اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التى تشرف على إدارة دور الرعاية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم فى توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة بالإضافة لتعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وايداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

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ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.







