كنيسة العائلة المقدسة بالأقصر تشارك كنائس العالم الاحتفال بالقديس فرنسيس.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت كنيسة العائلة المقدسة بالأقصر، الكنائس الفرنسيسكانية فى مختلف أنحاء العالم الاحتفالات بعيد جروحات القديس فرنسيس.

شارك فى صلاة القداس الإلهى الاحتفالى أمس الأب حنا، كما شارك فى صلاة الذبيحة الإلهية كل من الأب ماركو، والأب أجسطينوس.

وفقا لعقيدة الكاثوليك، فى سبتمبر عام 1224م اعتزل فرنسيس فى جبل "لافيرنا" "La Verna" ليُصلّى، وبعد صوم دام أربعين يوماً، نال من الله نعمة سمات المسيح أى الجروح المقدّسة فى يديه ورجليه وجنبهِ، وبقيت تلك السمات إلى أن وافته المنيّة بعد عامين، ثمّ انتقل مرة أخرى إلى أسيزى ومكثَ هناك، وقبل موته طلب من رهبانه أن يذهبوا به إلى كنيسة سيّدة الملائكة فى إيطاليا ليقابل هناك وجه ربّه، وهي الكنيسة التى اكتشف فيها دعوته الإنجيليّة للمرة الأولى.

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وهناك وفى جوّ من التقوى الممزوجة بالألم والرجاء توفى القدّيس فى الرابع من أكتوبرعام 1226م، وأُعلِنت قداسته بعد انتقاله بعامين وانتشرت الرهبنة فى معظم البلاد العربيّة والأوروبيّة.