شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره السودانى، عبدالله حمدوك، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. كان رئيس الوزراء قد أكد فى اتصال سابق مع نظيره السودانى على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة. Advertisements

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