شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 طفلا بحريق مدرسة فى ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 30 طفلا على الأقل مصرعهم، بعد اندلاع حريق فى مدرستهم بليبيريا، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة.
وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن "الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق"، مضيفا أن "سبب الحريق غير معروف".
وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن الحريق اندلع فى مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.
وأضاف ويا في تغريدة أخرى "عسى أن يمنح الله القوة لعائلات الضحايا ولجميع المجتمع الإسلامي (...) فلنتذكر عائلات الضحايا في دعواتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 30 طفلا بحريق مدرسة فى ليبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.