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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع العلم السودانى بمجلس الوزراء استعدادا لاستقبال رئيس حكومة السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد مجلس الوزراء لاستقبال رئيس حكومة السودان ، عبدالله حمدوك، فى جلسة مباحثات ثنائية ستعقد مع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، برفع علم السودان داخل مقر المجلس.
وكان رئيس الوزراء قد أكد فى اتصال سابق مع نظيره السودانى على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة.
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