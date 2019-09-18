المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاقا جزئيا لأنفاق "الميرغنى، العروبة، الثورة" يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، بسبب أعمال الصيانة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء الأعمال.
واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، كافة الإجراءات وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة المحيطة بأنفاق ( المرغنى – العروبة – الثورة ) والتى ستشهد أعمال صيانة بالأنفاق الثلاثة، على أن تكون الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 5,00 صباحاً) يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع لمدة ثلاثون يوماً خلال الفترة من "20 سبتمبر الجارى وحتى 19 أكتوبر القادم".
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