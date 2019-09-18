شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية "تدرس" منح حرية التحرك للأستراليين بعد بريكست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اقترحت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس أن يحصل المواطنون الأستراليون على حقوق حرية التنقل داخل المملكة المتحدة وهى الحقوق التى سيحرم منها الأوروبيون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بحسب صحيفة "الإندبندنت".

في حديثها أثناء زيارة إلى كانبيرا ، قالت تروس إن تخفيف شروط الحصول على تأشيرة للمواطنين الأستراليين الراغبين في العيش والعمل في المملكة المتحدة "سيُنظر إليه" بالتأكيد " كجزء من المفاوضات حول صفقة تجارية جديدة.

أُجبرت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على التراجع عن خطط لإنهاء حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والعمل في المملكة المتحدة على الفور في حالة خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر.

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لكن يُطلب من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على وضع تسوية بحلول نهاية عام 2020 من أجل أن يكونوا قادرين على البقاء بدون تأشيرة.

في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة الأسترالي سايمون برمنجهام ، سأل المراسلون تروس عن اقتراح محتمل بشأن حرية الحركة من شأنه أن يخفف المتطلبات الحالية للمواطنين الأستراليين.

وأجابت: "لقد كنا واضحين بشأن حقيقة أننا نريد اعتماد نظام النقاط الأسترالية فيما يتعلق بنظام الهجرة الجديد لدينا عندما نغادر الاتحاد الأوروبي. لقد أصدرنا مؤخرًا إعلانًا عن تمديد فترة الإقامة والعمل للطلاب الأجانب الذين يأتون إلى المملكة المتحدة لمدة عامين.