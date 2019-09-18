مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 9 عناصر إرهابية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو من بينهم قيادى بحركة لواء الثورة الإرهابية يدعى محمود غريب قاسم محمود واسمه الحركى "خلف الدهشورى" والمتورط فى حادثى اغتيال العميد عادل رجائى ، واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية . Advertisements وعثر بحوزة العناصر الإرهابية على 6 أسلحة آلية، و2 خرطوش، كمية من مادتى RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، و2 هياكل عبوات.

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