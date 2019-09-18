محافظ القاهرة: توصيل الإنترنت لـ288 مدرسة ثانوية قبل بداية الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسي الجديد (2019 - 2020) مؤكدًا اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

وطالب عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، بالإضافة إلى دور مديرى الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها ومقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

وأشار المحافظ، إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائيًا ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنبًا إلى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها حيث تم تنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستوى مديري الإدارات التعليمية ومعلمي رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 29 مدرسة تعليم عام وفني، بالإضافة إلى تطوير 36 مدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي واليونيسيف.

واستعرض محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن القاهرة يوجد بها 62110 فصول تعليمية عام وفني، بالإضافة إلى 5253 مدرسة و96146 مدرسًا.

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وأشار مدير المديرية، إلى أنه في ضوء الارتقاء بمنظومة التعليم الجديدة فقد تم توصيل الانترنت من كابلات وشبكات لـ288 مدرسة ثانوي حيث بلغت نسبة التشغيل بها 100% وجاري العمل على توصيل الشبكات لباقي مدارس القاهرة.

كما يجري استلام الكتب المدرسية بجميع الصفوف الدراسية من مطابع وزارة التربية والتعليم عن طريق الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف عطية، أنه تم إجرا صيانة بسيطة لجميع مدارس القاهرة وصيانة عاجلة مابين (معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحي)، بما لا يعوق بدء العام الدراسي وسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ومتطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد بالتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجًا.

وأشار محمد عطية، إلى أنه تسهيلًا على أولياء الأمور فقد تم إنشاء موقع إلكتروني بكل إدارة تعليمية مرتبط مع المديرية لتلقي أي شكاوى أو طلبات للتحويل، وكذلك نشر نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

حضر الاجتماع التنفيذي للمحافظة، اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، والمهندس محمد حنفي، السكرتير العام، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة، وجميع قيادات المحافظة.