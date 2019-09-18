المجلس القومي لحقوق الإنسان: زيمبابوي تتعرف على التجربة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، وفد مفوضية حقوق الإنسان بدولة زيمباوي بمقر المجلس، في إطار اهتمام المجلس بالتعاون والتنسيق مع المجالس الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الأفريقية، حيث أن المجلس سيتولي رئاسة الشبكة الأفريقية في 4 نوفمبر 2019.

وأكد محمد فايق، خلال اللقاء، أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

Advertisements

كما تعرف الوفد خلال زيارته، على تجرية المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال الممارسات والأساليب التي يقوم بها المجلس من خلال تلقي الشكاوي بوسائل الاتصال المختلفة والعمل على حلها مع الجهات المعنية بما يتسق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

وتعرف الوفد على تجربة المجلس في إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان داخل البيئة المدرسية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

​وينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاءات لوفد المفوضية مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وعدد من منظمات المجتمع المدني تشمل المنظمة العربية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة بطرس غالي للسلام (كمت).