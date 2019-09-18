ننشر مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الأزهر في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: أعلنت الإدارة الطبية بجامعة الأزهر بأسيوط، موعد توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد بالجامعة للعام الجامعي 2019-2020 تحت رعاية الدكتور أسامة عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر. وأوضحت الإدارة الطبية أن توقيع الكشف لطلاب جميع كليات الفرع خلال الفترة من السبت الموافق 2019/9/21م حتى يوم الخميس الموافق 2019/10/31م. وأشارت الإدارة الطبية إلى أنه من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي في التاسعة صباحا في الأيام المحدد لها، بمقر كلية الشريعة والقانون، داعية الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراء الكشف، مشددة على أنه لن يتم استكمال إجراءات قيد الطلاب بالكلية بدون اجتياز الكشف.​

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