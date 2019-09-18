"الأعلى للإعلام" يكشف اسم الموقع المقرر حجبه في واقعة معلمة بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حجب موقع "شرقية نيوز" الإلكتروني؛ لنشره أكاذيب وشائعات السوشيال ميديا دون التحقق من صحتها وروج أخبارا كاذبة ضد مؤسسات الدولة، كما قرر المجلس توجيه إنذارات لـ 10 مواقع إلكترونية، نقلت شائعات من مواقع التواصل بشأن معلمة بورسعيد.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقدت اجتماعا لمناقشة تقرير عن التغطية الإعلامية للواقعة والمعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد ".

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس لمصراوي، أنه جرى استبعاد 3 مواقع من قائمة المتورطين في الواقعة بعد حذفها للأخبار الخاطئة التي تم نشرها وتقديم اعتذار عنها للمجلس، بينما تم حجب الموقع المذكور وإنذار 10 أخرى.

وأوضحت لجنة الشكاوى في تقريرها، أن هذه المواقع نشرت أخبارا منقولة عن السوشيال ميديا، تدعي اعتداء أحد الضباط على معلمة في بورسعيد، وإصابتها بجلطة وشلل نصفي، رغم أن المعلمة خرجت من المستشفى بعد نصف ساعة فقط، وأوضحت الحقيقة التي نفت ما تناولته السوشيال ميديا.