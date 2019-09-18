مصر للطيران تتسلم الطائرة الثاني من صفقة آيرباص نهاية الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تتسلم شركة مصر للطيران نهاية الشهر الجاري، الطائرة الثانية طراز ايرباص 220-300، قادمة من كيبيك بكندا، في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، ومنها صفقة شراء ١٢ طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو ٢٠٢٠، وتضم الطائرة 140 مقعداً ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة .

وحسب بيان، الأربعاء، يعد الطراز الوحيد المصمم بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، إذ تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G. إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداء يضاهي الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجماً، وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات الممر الواحد، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين .