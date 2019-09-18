تُقدر بـ5 ملايين جنيه.. القبض على عنصر إجرامي بحوزته 730 طربة حشيش بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي بمحافظة مطروح، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 730 طربة لمخدر الحشيش.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الآونة الأخيرة نشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال الإتجار بمخدر الحشيش، بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقوات الأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ومديرية أمن مطروح، تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه.. وبحوزته 730 طربة لمخدر الحشيش، وزنت ( 106,300 كيلو جرام )، مخبأة داخل مخزن سرى بالفناء الملحق بالمسكن، وطبنجة عيار 9مم، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته للمضبوطات، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ "خمسة ملايين جنيه تقريباً"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .