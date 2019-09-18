ضبط مقاول هارب من غرامات بمليون و900 ألف جنيه بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، والرواد أحمد المغازي، وأحمد شاكر، وأحمد حشاد، وأحمد عريان، ضباط مباحث القسم، من ضبط "أشرف.م" مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 18974/4637 لسنة 2018م الحدائق مباني والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة ستة وسبعون جنيه 1.918.976 جنيه.
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بالحكم الصادر ضده أقر به.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء مازن عبد الشافي، مساعد فرقة الزيتون، والعميد محمد سمير، مأمور قسم حدائق القبة، والنقيب حسام فؤاد، رئيس العمليات، إلى النيابة العامة.
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