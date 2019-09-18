مكافحة المخدرات تصطاد "ديلر" الحشيش بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بالمرج، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.400 كيلو جرام، ومبلغ مالي 16.545 جنيه وهاتف محمول. وتمكن العميد وائل نصار، مدير مكافحة المخدرات بالقاهرة، والعقيد وائل عرفان، وكيل المكافحة، والمقدمان أحمد إبراهيم، وتامر حسني، والرائد محمد عبد المنعم، من ضبط محمود عبد الصبور، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 22852 لسنة2017م جنايات المرج مخدرات حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.400 كيلو جرام، مبلغ مالي 16.545 جنيه، هاتف محمول. وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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