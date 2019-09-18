الداخلية: مقتل 9 عناصر إرهابية بينهم متورط باغتيال العميد عادل رجائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مقتل 9 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق نار خلال مداهمة أمنية بمدينتي العبور و15 مايو.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه من بين الإرهابيين قيادي حركة لواء الثورة/محمود غريب قاسم محمود قاسم الحركي/خلف الدهشوري، والمتورط في اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين العجيزي بالمنوفية.

أوضحت أنه عثر بحوزتهم على (6 سلاح آلي، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات".