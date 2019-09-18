محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مقتل 9 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق نار خلال مداهمة أمنية بمدينتي العبور و15 مايو.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه من بين الإرهابيين قيادي حركة لواء الثورة/محمود غريب قاسم محمود قاسم الحركي/خلف الدهشوري، والمتورط في اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين العجيزي بالمنوفية.
أوضحت أنه عثر بحوزتهم على (6 سلاح آلي، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: مقتل 9 عناصر إرهابية بينهم متورط باغتيال العميد عادل رجائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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