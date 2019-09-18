ضبط شخصين بحوزتهما كيلو حشيش بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على شخصين، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش في منطقة المقطم.

تمكن المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، والرواد محمد فتحي ومحمد صفوت ومحمد خيري وإيهاب أنور ومصطفى أرز، ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما داخل شقة "مستأجرة" كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم وبحوزتهما كيلو جرام حشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، دراجة نارية ملك أحدهم.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، واستخدام الدراجة النارية في عملية النقل والترويج.

تم تحرير المحضر اللازم، واحاله اللواء أحمد فاروق القرن، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، والعميد عمرو عويضة، مأمور قسم المقطم، والعقيد فايز العشماوي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.