سقوط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ضبط شخصين، انتحلا صفة رجال شرطة وقاما بإستيقاف بعض المواطنين وسرقتهما بالإكراه وبحوزتهما سلاح ناري، بمنطقة قسم شرطة البساتين. أثناء مرور الرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وردت معلومات مفادها قيام شخصين بإستيقاف المواطنين، والاستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات منتحلان صفة رجال شرطة.

وعلى الفور انتقلت القوة لمحل الواقعة وتمكنت من ضبط عاطلين وضبط بحوزة أحدهما طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، وذلك حال قيامهما باستيقاف وتفتيش طالبين.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وشروعهما في سرقة متعلقات المجني عليهما بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام السلاح الناري المضبوط. بسؤال المجني عليهما إتهماهما بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، والعميد حازم النجار، مأمور قسم البساتين، والعقيد محمد الزيني، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.

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