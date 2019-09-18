"أمن القاهرة": ضبط أدوية مستوردة مهربة جمركياً داخل صيدلية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط صيدلية غير مرخصة، وبداخلها كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات المهربة جمركياً.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر)، بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات المهربة جمركياً وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبط (عامل بالصيدلية - مقيم بالمنيا) وعثر بداخل الصيدلية على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانـون بلغت (عدد 2958 "أقراص – أمبولات" لأدوية مؤثرة على الحالة النفسية - عدد 6276 قرص - كبسولات - كريم - شراب - أمبولات - إسبراى" لأدوية مهربة جمركياً ومنشطات مجهولة المصدر).

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وتخزين المضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية (جاري تقنين الإجراءات لضبطه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.