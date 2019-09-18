مصر | بـ"كيلو حشيش".. القبض على تاجري "كيف" في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو حشيش".. القبض على تاجري "كيف" في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، واستخدام الدراجة النارية في عملية النقل والترويج. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، واستخدام الدراجة النارية في عملية النقل والترويج. وحدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما داخل شقة "مستأجرة" كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول ودراجة نارية ملك أحدهم.



يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.