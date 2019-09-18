مصر | في المطرية.. سقوط عاطل هارب من الإعدام في قضية قتل عمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في المطرية.. سقوط عاطل هارب من الإعدام في قضية قتل عمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما تمكنت من ضبط هارب من 3 أحكام قضائية صادرة ضده وقيامه بانتحال اسم شقيقه المتوفى خشية ضبطه.
وتعود البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بمحافظة الإسماعيلية - سبق اتهامه في عدد 6 قضايا آخرهم قضية خطف، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد في قضيتي خطف) باستئجار شقة بدائرة القسم وانتحال اسم شقيقة المتوفى خشية ضبطه في الأحكام القضائية الصادرة ضده.
وكذلك تنص المادة 157 علي أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
كما تنص المادة 336 علي أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من بينها اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.