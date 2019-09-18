مصر | في المطرية.. سقوط عاطل هارب من الإعدام في قضية قتل عمد

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وكما تمكنت من ضبط هارب من 3 أحكام قضائية صادرة ضده وقيامه بانتحال اسم شقيقه المتوفى خشية ضبطه.



وتعود البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بمحافظة الإسماعيلية - سبق اتهامه في عدد 6 قضايا آخرهم قضية خطف، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد في قضيتي خطف) باستئجار شقة بدائرة القسم وانتحال اسم شقيقة المتوفى خشية ضبطه في الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بطاقة رقم قومي بالاسم المُنتحل لشقيقه) وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة شقيقه المتوفى خشية ضبطه في الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.