مصر | "حامية المال العام".. تعرف على هيئة قضايا الدولة وقطاعاتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حامية المال العام".. تعرف على هيئة قضايا الدولة وقطاعاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"هيئة قضايا الدولة".. كثيرا ما يتردد حولنا اسم تلك المؤسسة الكبيرة، ودائما ما ترتبط بالوزارات والهيئات الحكومية، فهي أقدم هيئة قضائية في تاريخ مصر، وتقوم بحماية المال العام والدفاع عن الحقوق سواء للأشخاص أو للجهة المتنازع معها، فهي تقوم بالدور الدفاعي عن الدولة والقطاعات التي تمثلها في المنازعات القضائية، سواء في الداخل أو الخارج.



وللهيئة هيكل تنظيمي يمثلها في فروعها على مستوى جميع محافظات مصر، وترصد "الخليج 365" تقسيمات تلك الفروع ورئيس كل منها والأقسام التابعة لها، وتنقسم إلى عشر فروع هي كالتالي:



أولا: قطاع جنوب القاهرة:

يرأسة المستشار أبوبكر الصديق محمد عامر رزق وهو رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القطاع، الاقسام التابعة للقطاع: استئناف مدني جنوب - ضرائب جنوب - جزئيات جنوب - كليات جنوب - استئناف ضرائب -الدستورية العليا - منازعات خارجية - وزاره الأوقاف - هيئه الأوقاف - لجان القسمة - السكة الحديد



ثانيا: قطاع شمال القاهرة:

يرأسة المستشار:سيد رضى السيد احمد، الاقسام التابعة للقطاع: استئناف مدني شمال - ضرائب شمال - كليات شمال - جزئيات شمال



ثالثا: قطاع غرب الدلتا:

برئاسة المستشار محمد وصيف إبراهيم إبراهيم، الاقسام التابعة للقطاع: أسكندريه - دمنهور - مرسى مطروح

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رابعا: قطاع شمال الصعيد:

رئيس القطاع المستشار أحمد كامل أمام الطباخ، الاقسام التابعة للقطاع: الفيوم - بنى سويف - المنيا رئيس القطاع المستشار أحمد كامل أمام الطباخ، الاقسام التابعة للقطاع: الفيوم - بنى سويف - المنيا خامسا: قطاع الجيزة:

رئيس القطاع المستشار رفيق عمر حافظ أحمد شريف، الاقسام التابعة للقطاع:إداريه العليا ا - إداريه العليا ب - المحكمة الإدارية والتأديبية - قضاء أدارى أول أفراد أ - قضاء أدارى ثاني أفراد ب - قضاء أدارى ثالث عقود وتعويضات - قضاء أدارى رابع تسويات - قضاء ادراي خامس جزاءات وترقيات - قضاء أدارى سادس محكمه الفيوم وبنى سويف والقليوبيه - قضاء أدارى سابع أفراد ج - القيم والقيم العليا والتحكيم - التنفيذ - جزئيات الجيزة - ضرائب الجيزة - كليات الجيزة



سادسا:قطاع وسط الدلتا:

برئاسة المستشار الدسوقي يوسف الدسوقي، الاقسام التابعة للقطاع:بنها - طنطا - شبين الكوم - كفر الشيخ



سابعا: قطاع جنوب الصعيد:

رئيس القطاع المستشار أحمد على جاد الرب فرغلي، الاقسام التابعة للقطاع:قنا - الأقصر - أسوان – الغردقة



ثامنا:قطاع القناة:

رئيس القطاع المستشار مصطفى إبراهيم حامد جمعه، الاقسام التابعة للقطاع: الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - العريش - جنوب سيناء



تاسعا: قطاع وسط الصعيد:

المستشار رئيس القطاع:عبد الحميد عبد الجليل عبد الحميد، الاقسام التابعة للقطاع:أسيوط - الوادي الجديد – سوهاج.



عاشرا: قطاع شرق الدلتا:

المستشار رئيس القطاع:منير مصطفى محمد مصطفي، الاقسام التابعة للقطاع:النقض المدنى - النقض الضرائبى - النقض الجنائى

