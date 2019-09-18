مصر | بينهم "قيادي".. مصرع 9 إرهابيين عقب تبادل لإطلاق النيران مع "الداخلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم "قيادي".. مصرع 9 إرهابيين عقب تبادل لإطلاق النيران مع "الداخلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، عن أنه لقيت 9 عناصر إرهابية مصرعها عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو.

وأكدت الوزارة، أن من بينهم قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم، واسمه الحركي خلف الدهشوري، والمتورط في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

وعثر بحوزتهم على ( 6 سلاح آلي، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، و2 هياكل عبوات) .