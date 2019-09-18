أخبار مصر | محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 1650 مبنى تعليميًا بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 1650 مبنى تعليميًا بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، انتظام العملية التعليمية للصف الأول والثاني الابتدائي بعدد من المدارس بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

وأشار المحافظ على انتهاء التجهيزات بكافة مدارس المحافظة، لاستقبال طلاب المراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية بالمدارس، حيث تم صيانة 1650 مبنى تعليميًا داخل 3600 مدرسة تم بها أعمال صيانة تنوعت ما بين إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

وقد حرص المحافظ على تفقد أعمال الدهانات بالمدارس، والتأكد من صيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول.

وخلال الجولة منح محافظ الجيزة مكافأة لمدير الإدارة التعليمية بالدقي ومدير مدرسة المدينة الجامعية بالدقي، لإنهاء أعمال الصيانات والتجهيزات للمدارس على أكمل وجه والاهتمام بالمظهر الجمالي للمدارس.

وشملت جولة محافظ الجيزة ونائب وزير التربية والتعليم، مدارس أم المؤمنين النموذجية بالعجوزة والمدينة الجامعية النموذجية بالدقي والنهضة الرسمية بجنوب الجيزة، حيث وجه المحافظ بضرورة أن تشمل الحصص الدراسية على دروس لتوعية الطلاب منذ الصغر على أهمية ترشيد المياه والاستخدام الصحيح لها والاهتمام بنظافة الشوارع ليكون للمدرسة دور فعال وهام على المجتمع.

كما شهد المحافظ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية التي يقوم بها طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي، مشيدًا بالوسائل التعليمية والمناهج المطورة التي يتلقاها الطلاب والتي تساعد على تنمية مهارات وقدرات الطلاب.

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وأكد أن المحافظة تسعى بكافة الوسائل إلى تطوير المنشات التعليمية لتفتيت أي كثافات طلابية بالمدارس ولمواكبة المنظومة التعليمية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.

ونوه أن العام الحالي سيشهد دخول 42 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالي 982 فصلًا دراسيًا، وتتنوع المدارس ما بين إنشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا وتم استكمال الأعمال لدخولها كليا ومدارس، تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية ومدارس تم عمل إحلال جزئي لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنه منها.

قال المحافظ أن المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها، لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول أضافه إلى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس.

ومنح محافظ الجيزة مكافأة لمدير مدرسة النهضة الرسمية والمعلمين المتواجدين بالمدرسة لإجادتهم فى العمل وتفانيهم فى إيصال رسالتهم التعليمية إلى الطلاب، إضافة إلى حرصهم على تطوير وتجميل مدرستهم بالجهود الذاتية.

رافق محافظ الجيزة ونائب وزير التربية والتعليم خلال جولتهم على المدارس، كلا من المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء أحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة، وجهاز التفتيش والنظافة والتجميل ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

