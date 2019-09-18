أخبار مصر | تركتها شقيقتها وسافرت.. إيداع مُعلمة بمعهد تمريض قصر العيني إحدى دور الرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركتها شقيقتها وسافرت.. إيداع مُعلمة بمعهد تمريض قصر العيني إحدى دور الرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه في لفتة إنسانية إيجابية بادر بعض المواطنين بإحضار إحدى السيدات المسنات إلي مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

وتبين أنها تبلغ من العمر ٦٦ عامًا وكانت تعمل مدرسة بمعهد تمريض القصر العيني وكانت تعيش مع أختها، والتي تركتها وسافرت إلي السعودية وأصبحت هي بلا مأوي.

وكانت تتواجد السيدة أمام مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، حيث بدء بعض المواطنين بتداول حالتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور وصول السيدة إلى مقر الوزارة قام فريق التدخل السريع بالتعامل معها وتم التنسيق من خلال الإدارة العامة للأسرة والطفولة "إدارة المسنين" لإيداعها أحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة لتلقي كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.

وجديرا بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين.

وقد نجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف علي إدارة دور الرعاية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة بالإضافة لتعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية:

أولا - الحماية

1_ تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.

2_ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.

3_ الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.

ثانيا - الرعاية:

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1_ هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة.

2_ نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الإجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الإجتماعية وخدمات الوزارة ككل

كادر كافى ومؤهل من مقدمى الرعاية والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة

برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسرى.

3_ أطفال بدون رعاية أسرية يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية فى إطار إسراتيجية للا مؤسسية وشباب ممكن من المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية ومسنون ممكنون من الإنخراط والمشاركة فى المجتع،والحد من الإلتحاق بدور المسنين

4_ نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية

5_ عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية

6_ نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق فى جميع إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ونظام شكاوى مفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات

ثالثا - التنمية:

1_ رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية وحتي يمكن اداء الخدمة بكفاءة عالية.

توفير اعتمادات اضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.

2_ تحـفيز الجمعيات والمؤسـسات الاهـلية والقطاع الخاص للقيام بالــدور الاجتماعي والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والافراد.

3_ التوسع في عمليات الاقراض متناهي الصغر بغرض اقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.

4_ التشبيك مــع الجهـــات الخارجية والـداخلية للاستفـادة من التجــارب والمعـارف والمهارات التي تمتلكها هذه الجهات واشراكها في برامج التنمية.

5_ ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.