أخبار مصر | وزيرة الهجرة تشارك في أول أمسية لفنانة الأوبرا العالمية فرح الديباني بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تشارك في أول أمسية لفنانة الأوبرا العالمية فرح الديباني بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في أمسية فنية للفنانة المصرية العالمية السوبرانو فرح الديباني، بدعوة من ستيفان روماتييه، بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة، وذلك في أول حفل غناء أوبرالي لها في مصر، بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السابع آواخر يوليو الماضي.

قدمت فرح عدة مقاطع غنائية أوبرالية بأربع لغات وهم العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ووجهت مدربتها دكتورة نيفين علوبة فنانة السوبرانو العالمية، رسالة في بداية الحفل معبرة عن مدى فخرها بما وصلت إليه فرح من نجاح، معربة عن سعادتها بتلميذتها التي اختيرت ضمن ٤٠٠ متقدم للالتحاق بأوبرا باريس لتصبح من نوابغ غناء السوبرانو حول العالم، كما قدمت الدكتورة نيفين الشكر لوالديّ فرح لما قدماه من دعم وتشجيع لابنتهما لتصبح بالمكانة التي هي عليها الآن.

من ناحيتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة رسالة شكر وتقدير لفرح على نجاحاتها، مشيرة إلى أنها فخر وقدوة لمصر وللمصريين بالخارج بما تقدمه من فن راق وعلى مستوى عال في الاحتراف، كما أشادت بدور والديها العظيم ودعمهما لابنتهما حتى أصبحت فنانة عالمية.

وأعربت السفيرة عن امتنانها لدعوة السيد سفير فرنسا بالقاهرة للمشاركة في أمسية تحييها ابنة من أبناء المصريين بالخارج، مشيدة بما يقدمه أبناؤنا بالخارج من أمثلة رائعة للنجاح والتميز في كل المجالات.

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كما أوضحت وزيرة الهجرة أن ما تقدمه فرح من فن رفيع يقرب شعوب العالم، ويذيب الفوارق بين الثقافات؛ ما يسهل اندماج الشعوب في المجتمعات كافة.

ومن جانبها، أعربت فرح عن سعادتها بحضور وزيرة الهجرة للأمسية، مؤكدة أن أمسيتها بمصر لها مكانة خاصة لما تلمسه من دعم وحب وتشجيع من الحضور، ووجهت رسالة لأصحاب المواهب أكدت خلالها أنهم لا يجب أن يفقدوا الإيمان بأنفسهم، وأن يوجهوا طاقاتهم وجهدهم لتنمية مواهبهم، وأن يضعوا ما يتمنون الوصول إليه نصب أعينهم دائمًا ليتمكنوا من تحقيقه.

في حين أشاد السفير الفرنسي بموهبة فرح الثمينة والمكانة التي وصلت إليها في بداية مسيرتها المهنية، مؤكدًا إيمانه بأنها سوف تتبوأ أعلى الأماكن في عالم الغناء الأوبرالي، ومشيرًا إلى أنها تعد أيقونة يحتذى بها.

واختتمت فرح الأمسية بغناء أغنية "حلوة يا بلدي"، في لفتة فنية جميلة تعبر عن اعتزازها بوطنها ومصريتها.