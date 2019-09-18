شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل 9 إرهابيين في العبور و15 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو.

وقالت الوزارة، في بيان عاجل، الأربعاء، إن من بين القتلى قيادى حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم، واسمه الحركي «خلف الدهشوري»، والمتورط فى حادثي إغتيال العميد بالقوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية.

وأوضح البيان: «عثر بحوزة القتلى على 6 أسلحة آلية، وبندقيتي خرطوش، وكمية من مادتى RSALT والنترات ، ومجموعة من الدوائر الكهربائية ، وعبوة متفجرة ، وهيكلين لعبوات»..