شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل 9 إرهابيين بينهم «خلف الدهشوري» القيادي بـ«لواء الثورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مقتل 9 إرهابيين بينهم قيادي في حركة «لواء الثورة» في مدينتي العبور و15 مايو، المتورطين في اغتيال العميد عادل رجائي.

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