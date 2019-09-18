شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية يزور محافظة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار فريق مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية، الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان، والمجلس القومى للسكان، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الأربعاء، محافظة القليوبية، في إطار متابعة تنفيذ المشروع في 5 محافظات كمرحلة أولى، وذلك لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية ومناقشة الهيكل التنظيم للوحدات على مستوى كل محافظة، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة المشكلة السكانية.

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وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن فريق عمل المشروع ينفذ في محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والقليوبية، ويهدف إلى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية من خلال منهج متكامل تشارك فيه كافة الجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أن المشروع قام بزيارات لمحافظتى قنا والمنيا، ويستكمل الأسبوع المقبل زيارة محافظتي سوهاج وأسيوط.

ولفت «شعراوى» إلى أن الزيارات تستهدف تقديم الدعم الكامل لوحدات المشروع بالمحافظات، ومناقشة الهيكل التنظيمى لها للوصول إلى فهم واضح وتوافق حول المهام المتوقعة وآليات التنسيق والتنفيذ والاجتماعات الدورية لمجموعة العمل وآليات الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

وأضاف أن فريق عمل المشروع المركزى بالوزارة يقوم خلال زيارته للمحافظات بالإشراف على عملية اختيار الشباب المشارك في المجلس الإقليمى للسكان في المحافظات، ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب في كل محافظة وبناء قدرات فرق العمل بالوحدات الفرعية وإعداد مؤشرات قياس الأداء وعمل خطة متابعة لأنشطة المشروع وإعداد التقارير وتحديد الإمكانيات المعلوماتية وعمل لقاءات مع فريق عمل الرصد الميدانى للتعرف على احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق أهداف المشروع.