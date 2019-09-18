شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 8 مديري مدارس ومجازاة 7 أمناء معامل ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال محمد رمضان، مدير عام إدارة الفشن التعليمية ببني سويف، الأربعاء، 8 مديري مدارس للتحقيق بالشئون القانونية، ومجازاة 7 أمناء معامل، لتقصيرهم تجهيز مدارسهم للموسم الدراسي.
كان مدير الإدارة قد قام بجولة تفقدية ببعض المدارس، رافقه خلالها عصام أبوعرب، وكيل الإدارة، شملت 11 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، لمراجعة استعداداتهم وجاهزيتهم للموسم الدراسي.
وخلال الجولة، تلاحظ عدم جاهزية بعض المدارس، لعدم استكمال أعمال النظافة ووجود بعض آثار حرق بفناء مدرسة وغلق بعض المعامل، والسماح بدخول الدراجات البخارية ووجود حشائش بفناء مدرسة.
وعقب الجولة، قرر مدير الإدارة إحالة 8 مديري مدارس للتحقيق بالشئون القانونية، ومجازاة 7 أمناء معامل، وشدد على مديري المدارس التابعة للإدارة بضرورة استكمال تجهيزات مدارسهم لاستقبال الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي، المقرر 21 سبتمبر الجاري.
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