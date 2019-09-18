شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة.. والقاهرة «33» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس، أن يسود طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي تكون القاهرة «23- 33»، الإسكندرية «22- 29»، قنا «25- 38»، الأقصر «25- 41»، أسوان «25 - 42».