شكرا لقرائتكم خبر عن «لنكون قدوة لأبنائنا الطلاب».. مديرا معهدين أزهريين يقودان حملة لتنظيف الفصول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد مديرا معهدي تفهنا الأشراف الإعدادي الثانوي بنين الأزهري بإدارة ميت غمر، وميت العامل الابتدائي الأزهري بإدارة أجا، هيئة التدريس وجميع العاملين بالمعهدين لتنظيف وغسل الفصول والطرقات والفناء استعدادا للعام الدراسي الجديد.

ففي معهد تفهنا الأشراف، خلع الشيخ محمد محمود الهوارى، شيخ المعهد، عمامته وأمسك بالخرطوم وقام بغسل الجدران داخل الفصول وخارجها، وشاركته هيئة المعهد في تنظيف المدرسة ورشها بالمطهرات والكلور استعدادا لبدء العام الدراسي.

كما قام شيوخ المعهد ومدرسوه بإصلاح الكهرباء والمقاعد بمساعدة بعض التلاميذ وأولياء الأمور المتطوعين، مع تنظيف فناء المعهد وتجهيز الملعب وتطهير وتنظيف دورات المياه.

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وقال الشيخ «الهوارى»: «يوجد نقص بالعمال، ويجب أن يليق المعهد باستقبال أبنائنا الطلاب، وبدأت بنفسى وأمسكت الخرطوم وبدأت في غسل الفصول والمبنى لأكون قدوة لباقى العاملين».

شيخا معهدين أزهريين بالدقهلية يقودان هيئة التدريس في «غسل وتنظيف الفصول» قبل بداية العام الدراسي

شيخا معهدين أزهريين بالدقهلية يقودان هيئة التدريس في «غسل وتنظيف الفصول» قبل بداية العام الدراسي

شيخا معهدين أزهريين بالدقهلية يقودان هيئة التدريس في «غسل وتنظيف الفصول» قبل بداية العام الدراسي

بينما في معهد ميت العامل الابتدائي التابع لإدارة أجا التعليمية، بدأ الشيخ عبودة النجار، شيخ المعهد، ومحمد عبدالنبى أبوهيف، وكيل المعهد، في عمليات تنظيف وغسل الفصول بمشاركة جميع العاملين بالمعهد حتى السيدات اللائى تولين ترتيب المكتبة ومختلف المكاتب بالمعهد.

وقال الشيخ «أبوهيف»: «كل عام نحرص على إعداد المعهد لاستقبال أبنائنا الطلاب للعام الدراسى الجديد، ونفعل ذلك بأنفسنا لنكون قدوة لأبنائنا الطلاب في الحفاظ على نظافة المعهد طوال العام الدراسي».

من جانبه، تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، عددا من المعاهد الأزهرية لضمان جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وشدد على ضرورة استعداد المعاهد جيدا لاستقبال التلاميذ مع بداية العام الدراسى، وأشاد بشيوخ معهدى تفهنا الأشراف وميت العامل، قائلا: «هما قدورة حسنة للطلاب ولباقى المعاهد الأخرى».